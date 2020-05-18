Karamollaoğlu’ndan ‘erken seçim’ açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Kanal 42’de yayınlanan ‘Ramazan Geceleri’ programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Darbe söylemleriyle suni bir gündem oluşturulmaya çalışıldığını belirten Karamollaoğlu, ”Darbe söylemlerinin suni bir gündem oluşturmak için ortaya atıldığı kanaatindeyim. Ama iktidar buna dört elle sarıldı. Muhalefet de bunu gündemde tuttu. Konuyu gündeme getirerek kendi ayağımıza kurşun sıkıyoruz. Bu süreç bir erken seçimi gündeme getirebilir” dedi.

”BUNLAR İKTİDARA NASIL GELİRİZ?’ DİYE DÜŞÜNÜYOR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Seçim Kanunu ile Siyasi Partiler Kanunu’nun değişiklik yapılması yönündeki teklifine ilişkin de açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şöyle konuştu:

* Sayın Bahçeli’nin ortaya attığı ‘yeni seçim kanununa ihtiyaç var’ teklifi muhalefetin sesini kısıp, iktidara gelebilmeye yönelik. Böyle bir mantık olabilir mi?

* Türkiye’deki seçim sistemi dünyadaki en adil seçim sistemlerinden biriydi. O kadar çok oynandı ki şu an içinden çıkılamaz bir hale geldi.

* Maalesef iktidar, emniyet, valililer ve kaymakamlar ile bu sürece dâhil oluyor. Biz bunu yaşadık. Adaylarımız sandık başında katledildi.

* Bunlar yarın bir gün iktidara nasıl geliriz diye düşünüyor. Fikir hürriyeti, adalet umurlarında bile değil.

* Anayasada da seçimle ilgili değişikliklerin hemen devreye giremeyeceğine yönelik hükümler var.

”İKTİDAR KANADI OY KAYBEDİYOR”

”Bir pandemi süreci geçilince hemen seçime gidebilir mi, o gün ki şartlara bağlı” diyen Karamollaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* İktidara gelmiş cumhurbaşkanı, daha önünde 3 sene varken neden kendisini tehlikeye atıp bir seçime girsin. Bunu istemez kanaatindeyim. Bunun için mutlaka başka yollar aranıyordur.

* Süreç içerisinde iktidar kanadı oy kaybediyor. Bunu onlar da görüyor. Eğer bir çalışma yapıyorlarsa önümüzdeki aylarda meclise getirecekleri kanunlarla bunu açık bir şekilde göreceğiz.

* 1 seneden önce seçim olmaz. Bir seneden sonra zaten normal seçime 2 sene kadar bir süre kalmış olacak.

* O zamanki anket çalışmalarıyla acaba gidersek daha iyi bir netice alabilir miyiz? Uzatırsak daha fazla oy kaybeder miyiz? Buna göre hesaplama yapacak ve karar verecekler.