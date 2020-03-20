Karamollaoğlu’ndan hükümete dikkat çeken çağrı!

Saadet Partisi, Türkiye'nin corona virüsü ile mücadele ettiği bu dönemde, sosyal medyadan paylaştığı bir video ile vatandaşlara mesajlar verdi.

“HAYATI YAVAŞLAT, SAĞLIK OLSUN”

Paylaşılan videoda, ”Bugünlerde yetişmemiz, ulaşmamız, korumamız gereken tek bir şey var. Sağlık. Uyarıları dikkate alarak hayatlarımızı yavaşlatıyoruz. Mümkün oldukça evden çıkmayarak sosyal temastan uzak durarak bu süreci hep birlikte atlatıyoruz. Hayatı yavaşlat, sağlık olsun” ifadeleri yer aldı.

“GEÇİM SIKINTISI EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise, ekonomik krizin corona virüsü salgınıyla daha da derinleştiğini belirterek, gereken tedbirlerin alınması için çağrıda bulundu. Karamollaoğlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şunları söyledi;

*Uzun zamandır içinde bulunduğumuz ekonomik kriz koronavirüs salgını ile daha da derinleşmiştir. Gelinen noktada on binlerce işyeri kapatıldı.

*Bu yüz binlerce hanenin geçim kaynağının kesilmesi demek. Açık olan işyerleri ise ne yazık ki para kazanamaz hale geldi. Şu an sokaklarımız boş ama evlerimizin içi dert ve tasa dolu, geçim sıkıntısı en büyük problemimiz.

*Bu noktada yeni bir tedbir paketi çok acil olarak açıklanmalı, kepenk kapatan esnafımızın ve işsiz kalan işçilerimizin yarasına merhem olunmalıdır.

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