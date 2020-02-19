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Karamollaoğlu’ndan Osman Kavala yorumu

Saadet lideri Temel Karamollaoğlu Osman Kavala'nın yeniden gözaltına alınmasını "Akıl alır gibi değil!" diyerek eleştirdi.

15:28 -
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Karamollaoğlu’ndan Osman Kavala yorumu

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu haftalık basın toplantısında konuştu.

Karamollaoğlu dün 9 sanığı hakkında beraat kararı verilen Gezi davasına ilişkin olarak umut verici değerlendirmesinde bulundu.

Osman Kavala’nın yeniden gözaltına alınmasını değerlendiren Karamollaoğlu, “Osman Kavala bu sefer farklı bir suçtan dolayı gözaltına alındı. Burada iki durum var; Kavala farklı suçlardan sürekli içeride kalacak. Akıl alır gibi değil! Tutukluluk bir tedbirdir. Tutuklama bir ceza değildir ancak bugün cezaya dönüştü. Hükümet, Amerika'daki Guantanamo'yu örnek alıyor. Allah akıl fikir versin. Burada sen demokrasi var diyeceksin, burada adalet var diyeceksin, burada biz kimsenin hakkına tecavüz etmeyeceğiz diyeceksin ama haksızlığın danikasını sen yapacaksın” dedi.

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Son güncelleme: 15:34 19.02.2020
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