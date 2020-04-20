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Karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde karantina altına alınan Karaman Mahallesi’nde corona virüsü (Covid-19) tanısı konulan 92 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

11:21 -
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Karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Sincik İlçesi’ne bağlı Karaman Mahallesi geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına aldı. Karaman Mahallesinde 2 aileden toplam 7 kişide corona virüsü testi pozitif çıkmıştı. İstanbul bağlantılı olan bir kişiden yayıldığı tahmin edilen virüs nedeniyle aynı mahalleden 2'si yoğun bakımda toplam 5 kişinin tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi sürüyordu.

Bu kişilerden yoğun bakımda bulunan Ayşe Yılmaz (92) yaşam mücadelesini kaybetti. İki kişinin de tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. (İHA)

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