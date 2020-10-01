Karantina firarisi vatandaşı polis fotoğrafından teşhis edip yakaladı

Bursa’da Covid-19 tedbirleri kapsamında evinde karantina altında olması gereken M.B. (60), komşularının ihbarı ile polis tarafından halk pazarında yakalandı.

POLİS FOTOĞRAFINI ALDI

İznik ilçesinde yaşanan olayda, Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altında olması gereken M.B.’nin (60), evden dışarı çıktığını gören komşuları durumu polise bildirdi. Vatandaşın evine giden polis M.B. ‘nin bir fotoğrafını temin ederek, ilçe merkezinde aramaya başladı.

HALK PAZARINDA YAKALANDI

Elindeki fotoğraftan yola çıkan polis, karantina firarisi yaşlı adamı aramak için halk pazarını da karış karış gezdi. Zaman zaman M.B. ‘nin fotoğrafını gösterip esnafın da bilgisini alan polis ekipleri, yaşlı adamı pazar yerindeki bir kahvehanede otururken yakaladı. Polis’in “Karantina altındasın niye dışarı çıktın” uyarısına sessiz kalan vatandaş, sosyal mesafe kuralına uyularak evine bırakıldı. M.B’. ye ayrıca karantina kuralına uymadığı içinde 3 bin 150 TL para cezası kesildi.