Karantina gerginliği! Vatandaşlar isyan etti

Serik’e bağlı Merkez mahallesinde oturan bir kadın ve kaynanasında corona tespit edilmesinin ardından İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca bu kişilerin temaslı olduğu kişilerin oturduğu 15 sokak karantinaya alındı.

1 HAFTA UZATILDI

Yarın akşam itibariyle bitecek olan karantina süresi, bugün yapılan toplantıda alınan kararla bir hafta daha uzatıldı. Kaymakam Mehmet Kurdoğlu başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan kararı duyan karantinadaki vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

“BURADA BİR ŞEY KALMADI”

Polis bariyerleriyle çevrilen karantina sınırında toplanan vatandaşlar, “Hepimiz 14 gündür karantinadayız. Burada bir şey kalmadı. Hastamız kalmadı. Çocuklarımız sınava girecek. Birçoğumuz otellerde çalışıyor. Bizim ekmeğe ihtiyacımız yok. Biz onlara ekmek verelim. Askere gideceklerimiz var” diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Vali ve kaymakamın bölgeye gelmesini isteyen bölge halkı karantinanın kaldırılmasını talep etti. Akşam saatlerinde başlayan olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

TOMA HAZIR BEKLETİLDİ

Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da alanda hazır bekletildi. İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, bölgeye gelerek vatandaşları ikna etmek için çalıştı. DHA

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