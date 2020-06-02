Karantina günlerinin rekortmeni final yaptı

Türkiye’de soruşturmacı televizyon gazeteciliğinin öncüsü Uğur Dündar ile Türkiye’nin en çok okunan yazarı Yılmaz Özdil’in zorlu corona virüsü salgını ve karantina günlerinde yorumcu olduğu “Halkın Vicdanı” ilk günden itibaren olağanüstü izlenme rakamlarına ulaştı.

10 MİLYON 11 BİN 973 KİŞİ İZLEDİ

Moderatörlüğünü Gökmen Ulu’nun yaptığı, salgın ve karantina süreci nedeniyle 6 Nisan'da başlayan haber-söyleşi programı 39 bölümü geride bıraktı.

Dündar ve Özdil’in çok konuşulan açıklamalarda bulunduğu “Halkın Vicdanı” YouTube, Dailymotion ve Facebook, Instagram ve Twitter’da 10 milyon 11 bin 973 kişi tarafından izlendi. Kişilerin, programı aileleri ile birlikte izlediği göz önüne alındığında, seyredilme rakamları katlanıyor.

2 Haziran 2020 Salı günü itibarıyla izlenme rakamları şöyle:

YouTube: 2 Milyon 925 Bin 923.

Facebook: 2 Milyon 789 Bin.

Instagram: Bir milyon 960 bin

Twitter: Bir milyon 462 bin

Dailymotion: 874 Bin 450.

Toplam: 10 milyon 11 bin 373

ÖZEL GÜNDEMLERDE YENİDEN EKRANDA OLACAK

Karantina günlerinde 39 programla izlenme rekorları kıran Halkın Vicdanı bundan sonra da ‘özel' günlerde sozcu.com.tr'de ekrana gelmeye devam edecek.