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Karantina kararına uymayanlara hapis cezası

Corona virüsü nedeniyle alınan önlemlere rıza göstermeyenlere hapis cezası... Karantinaya alınan bireylerden biri gerekli tedbirlere uymaz ise iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilir.

14:13 -
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Karantina kararına uymayanlara hapis cezası

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Candide Şentürk, corona virüsü salgını tedbirlerine uymayanlarla ilgili cezai yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

İKİ AYDAN BİR YILA KADAR HAPİS

Türk Ceza Kanunu’nun “Topluma Karşı Suçlar” başlıklı üçüncü kısmının üçüncü bölümünün, ‘Kamunun sağlığına karşı suçlar’dan oluştuğunu belirten Dr. Candide Şentürk, şunları anlattı:

Bu suçlardan biri olan Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195’inci madde hükmü, corona virüsü ile ilgili gerekli tedbirlere uymayan kişilerde uygulama alanı bulabilecektir. Madde hükmüne göre; bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Dr. Candide Şentürk (FOTO: İHA)

KAMU BARIŞINA KARŞI SUÇLAR

Türk Ceza Kanunu’nun “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde yer alan “Halk Arasında Korku ve Panik Oluşturmak Amacıyla Tehdit” başlıklı 213’üncü maddesi de önemli. Bu hüküm dikkate alındığında ise halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak amacıyla; hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehditte bulunan kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Failin cezalandırılabilmesi için mutlaka, belli bir saikle (korku, endişe ve panik oluşturma amacıyla) sağlık, hayat, vücut dokunulmazlığı veya mal varlığı bakımından tehditte bulunması gerekmektedir. (İHA)

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Son güncelleme: 14:16 16.03.2020
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