Karantina sonrası gözaltı kararı… Canlı yayın ortalığı karıştırdı

Corona virüsü salgınının ardından yurt dışından gelen yaklaşık 500 kişi, geçen günlerde Bolu’da 14 gün boyunca karantina altında tutulacakları Hayreddin Tokadi Kız Yurdu’na yerleştirildi. Yurtta kalan Furkan A. isimli bir genç, dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Genç, canlı yayın sırasında, okulların tatil edilmesiyle evlerine giden kız öğrencilerin eşyalarını karıştırdı. Genç kızların eşyalarını takipçilerine gösteren Furkan A. tepkiler üzerine yayını kapattı.

YURT ÖNÜNDE PROTESTO

Tepkilerin ardından yurtta kalan başka bir grup da sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı. Bu yayında ise yurdun kız yurdu olduğunu bilmediklerini söyleyip, kendilerini savundu. Ancak bu sırada yurtta kalan Mehmet Nuri B. isimli bir genç de devlete küfürlü ifadelerde bulundu. Bunun üzerine bir grup yurdun önüne giderek, tepki gösterdi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Yurt dışından getirilip Bolu´da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir” denildi. (DHA)