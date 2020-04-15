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Son dakika… Karantina altındaki kişilerin sayısı açıklandı

Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 36 gün geçti. İçişleri Bakanlığı, karantinaya alınan il, ilçe, belde, mahalle, köy ve mezra sayılarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakanlığın verilerine göre karantinaya alınan bölgelerdeki nüfus sayısı 251 bin 726.

Sozcu.com.tr
15:13 -
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Son dakika… Karantina altındaki kişilerin sayısı açıklandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıktığı 11 Mart’tan bu yana ülke genelinde 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “58 ilimizdeki, üç ilçenin tamamında, iki ilçenin merkezinde, altı beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezrada karantina tedbirleri uygulanmaktadır” denildi. 14 kentte 41 yerleşim bölgesinde karantinanın kaldırıldığı açıklandı.

Bakanlığın verilerine göre karantinaya alınan bölgelerdeki nüfus sayısı 251 bin 726.

 

Corona İçişleri Bakanlığı son dakika Türkiye
Son güncelleme: 15:26 15.04.2020
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