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Karantina uzatıldı, mahalleli isyan etti: Bizden zarar gelmez

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 günlük karantina süresinin bir hafta uzatılmasına tepki gösteren mahalle halkı, tekrar polisle karşı karşıya geldi. Mahalleli 'bizden zarar gelmez' diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.

13:21 -
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Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi’nde 14 gündür corona virüsü nedeniyle karantina uygulanıyordu. 15 bin nüfuslu mahallenin 2 bin nüfuslu 15 sokağında uygulanan karantina dün gece itibarıyla sona erecekti.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu’nun karantinayı bir hafta uzatma kararının ardından, mahalleli tepki gösterdi. Polis ekipleri, tarafından mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatmak için sıralanan demir bariyerlere gelen mahalleli, kendilerine gerekçe gösterilmeksizin karantinanın uzatıldığını öne sürdü.

FOTO: DHA

İşe gitmek isteyenlerin gidemediğini, hastalarının dahi hastaneye götürülmediğini öne süren mahalleli ‘bizden zarar gelmez’ diyerek, karantinanın kaldırılmasını istedi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ MÜDAHALE ETTİ

Mahalle haltını sakinleştirmek için mücadele eden polis ekipleri yetersiz kalınca bölgeye Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

FOTO: DHA

Olay yerine gelen Serik İlçe Emniyet Müdürü Ömer Zafer Karaaslan, 2,5 saatlik görüşmenin ardından  sakinleştirdi. Sabah saatlerinde yeniden toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, karara tekrar itiraz etti.

FOTO: DHA

Bölgeye ikinci defa gelen İlçe Emniyet Müdürü Karaaslan, megafonla seslendiği halka sorunlarını tek tek çözeceği sözünü vererek yeniden sakinleştirdi. Bölgede polisin bekleyişi devam ediyor. (DHA)

 

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Antalya çevik kuvvet Corona Emniyet Emniyet Müdürü Polis
Son güncelleme: 13:41 04.06.2020
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