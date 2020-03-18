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Karantina yurdunda ilk sabah

Avrupa'nın 9 ülkesinden getirilen Türk vatandaşları İstanbul ve Kocaeli'de boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilerek karantina altına alındı. İstanbul Başakşehir'deki karantina yurdu Kanuni Sultan Süleyman bu sabah görüntülendi. Yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

11:09 -
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Corona virüsü tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilen Türk vatandaşları 14 gün boyunca karantina altında tutuluyor.

Avrupa’dan getirilenler için İstanbul’da üç Kocaeli de ise bir öğrenci yurdu boşaltılarak karantina merkezi haline getirildi.

Umreden dönenler ise aralarında Ankara, Kayseri, Konya ve Eskişehir’in de bulunduğu 16 ilde öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

Avrupa’dan getirilen Türk vatandaşları karantina altında ilk gecelerini geçirdi. Foto DHA

KARANTİNADA İLK GECE

İstanbul’da  yurt dışından getirilen vatandaşların karantinada kaldığı yurtlardan biri olan Başakşehir Kanuni Sultan Süleyman Yurdu’nda karantina altına vatandaşlar ilk geceyi geçirdi.

Sabah saatlerinde karantina altındaki bazı vatandaşlar hava almak için pencerelere çıktı, kameralara el salladı.

Yurdun bulunduğu sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Foto: DHA

YURT ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Polis ekiplerinin de yurt çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı görülürken, yurt girişinin bulunduğu cadde yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Dün akşam saatlerinde çeşitli ülkelerden gelen vatandaşlar havalimanından 9 otobüsten yurda getirilmişti. Vatandaşlar 14 gün boyunca yurtta gözlem altında tutulacak. (DHA)

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Ankara Avrupa Başakşehir Corona Eskişehir istanbul Kayseri Kocaeli Konya öğrenci Polis
Son güncelleme: 11:35 18.03.2020
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