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Karantinada eczaneye gidemedi, yardıma polis yetişti

İstanbul’da corona hastası olan bir kişi, ilaç almak için eczaneye gidemeyince, muhtardan yardım istedi. Kronik hastalığı olan muhtar da yardım edemeyince devreye polis girdi. Hastaya ilacı polis ekiplerince alınarak teslim edildi.

Habip ATAM
21:29 -
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Karantinada eczaneye gidemedi, yardıma polis yetişti

Esenyurt İstiklal Mahallesi, Müfredat Sokak'ta oturan Murat G.’nin, ilaç almak için eczaneye gitmesi gerekiyordu. Ancak corona şüphesi sebebiyle evde karantinada olduğu belirtilen Murat G., dışarıya çıkamadığı için muhtardan yardım istedi.

Kronik rahatsızlıkları bulunan mahalle muhtarı Mustafa Başboğa, durumu İstanbul Emniyetine bağlı Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine aktardı. Evinden çıkamayan hastanın istediği ilacı öğrenen polis ekipleri; nöbetçi eczaneye gitti.

Polis ekipleri, ilacı alarak adrese teslim ederken evdeki küçük çocuğun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamayı ihmal etmemesi de dikkat çekti.

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