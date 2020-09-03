Karantinada olması gereken 78 kişi piknikte yakalandı

Bolu İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkına Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş yapılıyor.

HES koduyla ilgili güvenlik güçlerinin uygulamalarının devam ettiğini belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, HES kodu uygulamasıyla karantina altında olması gereken 78 kişinin piknikte yakalandığını ifade etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Vali Ümit konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* 18 Ağustos tarihinden bugüne kadar HES koduyla emniyet bölgemizde 41, jandarma bölgesinde 37 kişi olmak üzere toplam 78 vatandaşımız karantina tedbirleri dahilinde evinde olması gerekirken buralarda yakalandı.

* Yakalananların üçte ikisi il dışından, diğeri ise Bolu’dan. Sorgulamalarımız devam ediyor, mutlaka yakalayacağız. Bunların hepsiyle ilgili de gerekli para cezası kesildi.

* Adliyeye de suç duyurusunda bulunuldu. Adli makamlar tarafından da yapılması gerekenler yapılacaktır.

HER DÜĞÜNE 2 KİŞİ GÖNDERİLİYOR

Vali Ahmet Ümit, düğünlerin sıkı şekilde takip edildiğini ve her düğüne özel kıyafetli 2 personel gönderildiğini ve başından sonuna kadar izlendiğini ifade etti.

HES KODUR NEDİR? NASIL ALINIR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

* HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

* HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

* HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.