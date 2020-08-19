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Karantinada olması gereken iki kişi çalışırken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina kuralına uymadıkları belirlenen 2 kişi başka bir köyde çalışırken yakalandı. 6 bin 300 TL idari para cezası uygulanan şahıslar evlerine dönmeleri için uyarıldı. 

Uğur AKAGÜNDÜZ
08:51 -
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Karantinada olması gereken iki kişi çalışırken yakalandı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde 14 günlük karantina süresi bulunan 2 şahsın, evinde olmadığını belirledi. Telefonla ulaşılan şahısların Edirne merkez ilçeye bağlı Doyran köyüne geçici olarak çalışma amacıyla gittiklerini tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 160 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, corona virüsü tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım para cezası kesti. Şüpheli şahıslara, ceza kesilmesinin ardından ikamet adreslerine geri dönüşleri için gerekli tebliğ yapıldı.

Corona Edirne para
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