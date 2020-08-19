Karantinada olması gereken iki kişi çalışırken yakalandı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık köyünde 14 günlük karantina süresi bulunan 2 şahsın, evinde olmadığını belirledi. Telefonla ulaşılan şahısların Edirne merkez ilçeye bağlı Doyran köyüne geçici olarak çalışma amacıyla gittiklerini tespit edildi.

KİŞİ BAŞI 3 BİN 160 TL PARA CEZASI KESİLDİ

Ekipler, corona virüsü tedbirlerini ihlal eden 2 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi kapsamında kişi başı 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 6 bin 300 TL idari yaptırım para cezası kesti. Şüpheli şahıslara, ceza kesilmesinin ardından ikamet adreslerine geri dönüşleri için gerekli tebliğ yapıldı.