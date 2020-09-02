Karantinada olması gereken kişiler aramızda dolaşıyor

Rize’de yeni tip corona virüs testi pozitif çıkan ya da şüpheliler ile yakın temasta bulundukları gerekçesiyle evlerinde karantinaya altına alınan 148 kişi, yapılan kontrollerde belirttikleri adreslerde bulunamadı.

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 14 gün karantina kuralına uymayarak kendilerini izole etmeleri gereken ikametlerini terk eden 148 kişiye idari para cezası uygulanmış ve Rize Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur” denildi.

SAMSUN’DA 262 KİŞİ KARANTİNA KURALLARINA UYMADI

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç da önceki gün yaptığı açıklamada, son 20 gün içerisinde yapılan kontrollerde 262 corona virüslü veya temaslı kişinin evlerinde olmadığını ifade etmişti.

ARAMIZDA DOLAŞIYORLAR

Her iki ilde de denetimlerde evlerinde bulunamayan vatandaşlardan seyahate çıkanların, fındık toplamaya gidenlerin ve canı sıkıldığı için dolaşmaya çıkanların olduğu belirtildi.