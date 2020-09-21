Karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştı, 1 yıl hapsi isteniyor!

İnegöl ilçesi kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki düğün salonunda çalışan T.A., corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkması nedeniyle 27 Ağustos’ta karantinaya alındı. Karantinada olması gereken T.A., 5 Eylül’de düğün yapılan salonda çalıştı.

3 BİN 150 LİRA CEZA UYGULANDI

T.A.’nın çalıştığı anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Şüphelinin karantinada olması gerekirken düğün salonunda çalıştığı bilgisini alan İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünde çekilen video ve fotoğrafları inceledi. Tespit üzerine T.A.’ya corona virüsü tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı ise T.A. hakkında soruşturma başlattı. T.A. hakkında ‘Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. DHA