Karantinada olması gerekirken, maskesiz sokakta yakalandı

Düzce Valiliği tarafından alınan kararla şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesine HES kodu ile girilmeye başlandı. İstanbul Caddesinin başına ve sonuna konulan ekipler vatandaşların ateşlerini ölçtükleri gibi HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayan vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak HES kodu edinmeleri istendi. Caddede yapılan uygulamalarda, maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

Maske takmayan Oğuz Yamanın kimliği kontrol edildi. Oğuz Yamanın karantinada bulunması gerektiği belirlenirken, polislere karşı gelince gözaltına alındı. Oğuz Yaman karantinada bulunması gerektiği için yurda götürüldü. Oğuz Yaman polislerin cezai işlem uygulanacağı uyarısı üzerine, İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param yok ödemeyeceğim dedi. (DHA)