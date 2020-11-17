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Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu bıçakladı

 Afyonkarahisar’da coronadan dolayı karantinada olan aile arasında çıkan kavgada yüzde 50 zihinsel engelli olduğu öğrenilen oğlunu bıçaklayarak kaçan baba polis tarafından yakalandı. KYK yurduna yerleştirilen babanın 22 yaşındaki oğlunu uyurken kendisine kemerle vurmasına öfkelendiği için bıçakladığı ortaya çıktı.

Güncellenme: 17:18, 17/11/2020
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Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu bıçakladı

Dervişpaşa mahallesinde yaşayan ve Covit -19 temaslısı olduğu için 4 günden bu yana evde karantinada olan Kemal A.D.’ye uyuduğu sırada zihinsel engelli olan oğlu Emrah A.D. (22) kemerle vurdu. Buna öfkelenen baba, iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla oğlu Emrah A.D.'yi bıçakladı.

Sesleri duyan komşularının haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan Emrah A.D.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Gencin durumunun iyi olduğu bildirildi.

KAÇAN BABA YAKALANIP YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Olay sonrası kaçan baba polisi takibi ile yakalandı. Temaslı olduğu için karantinada olan ve kaçarak bu kuralı da ihlal eden baba Kemal A.D., ardından filyasyon ekipleri tarafından polisten teslim alınarak karantinayı tamamlayacağı Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) KYK yurduna yerleştirildi. Şahsın karantina sürecinin tamamladıktan sonra ‘kasten yaralama' suçundan ifadesinin alınacağı kaydedildi.

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