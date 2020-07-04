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Karantinadaki Maçoğlu: Sağlık durumum iyi!

Corona virüsüne yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maçoğlu, "Sağlık durumum gayet iyi. Ailemle beraber 14 günlük karantina sürecimiz devam ediyor. En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz" dedi.

Evren DEMİRDAŞ
21:57 -
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Karantinadaki Maçoğlu: Sağlık durumum iyi!

Corona virüsüne yakalanan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Durumunun iyiye gitmesiyle beraber kendisini evinde izole eden Maçoğlu, sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

“EN KISA ZAMANDA YİNE GÖRÜŞECEĞİZ”

Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Merhaba dostlar, sağlık durumum gayet iyi. Ailemle beraber 14 günlük karantina sürecimiz devam ediyor.

* Bunun yanında belediyemizde işler rutin olarak devam ediyor.

* Bu süreçte halkımızın sosyal mesafe kuralına uyması ve maske takması elzemdir.

* Yine bu süreçte bizi yanlız bırakmayan tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

* En kısa zamanda yeniden görüşeceğiz.

Corona Sağlık sosyal medya Tunceli Twitter
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