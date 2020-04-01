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Karantinadan çıkanları böyle beklettiler

İstanbul'da bir süre önce yurt dışından gelen ve corona virüsü taşıyıcısı olabilecekleri şüphesiyle 14 gün Güngören'deki öğrenci yurtlarında bekletilen yüzlerce kişi Samandıra'da bir otogarda adeta "başınızın çaresine bakın" denircesine bırakıldılar...

Mehmet SERBES
08:01 -
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İstanbul Valiliği tarafından belirlenen KYK yurtlarında iki hafta süreyle gözlem altında tutulan ve test sonuçları negatif çıkan vatandaşlar dün tahliye edildi.

VATANDAŞLAR OTOGARDA MAĞDUR OLDU

Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar otogarda bekletilmelerine isyan etti.

FOTO:SÖZCÜ

Vatandaşlar “Biz madem 14 gün karantinada tuttunuz. Ondan sonra neden böyle bir kalabalığın ortasında kendi başımıza bıraktınız ya tekrar corona tehlikesi ile karşı karşıya kalsak ne olacaktı? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu bu büyük bir skandaldır” diyerek duruma tepki gösterdiler.

Vatandaşlar, “Bizi nasıl 14 gün karantinada tuttuysanız ondan sonra da tekrar evlerimize güvenli bir şekilde göndermeniz gerekirdi” diyerek çektikleri izdiham görüntülerini paylaştılar.

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Son güncelleme: 08:26 01.04.2020
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