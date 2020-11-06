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Karantinadan kaçıp pazara gittiler

Karaman’da evde karantinada olması gereken 5 kişi pazar yerinde yakalandı. Karaman Valiliği karantina kararını ihlal edenlerin izolasyon süresini tamamlamaları için karantina yurtlarına yerleştirildiğini açıkladı.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 16:45, 06/11/2020
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Karantinadan kaçıp pazara gittiler

Karaman'da evde karantinada olması gereken 5 kişi pazar yerinde yakalandı.

Konuya ilişkin Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Valilik İl Salgın Denetim ekiplerince pazar yerleri girişlerinde yapılan HES kontrollerinde, evlerinde izolasyonda (Pozitif vaka, temaslı) olması gereken 5 kişinin Pazar yerlerine alışveriş yapmak üze pazar yerlerine alışveriş yapmak üzere gelen vatandaşlardan, 31.10.2020 tarihinde Cumartesi pazarında 2 kişinin, 05.11.2020 tarihinde Perşembe pazarında 3 kişinin yapılan HES kontrolleri sırasında riskli oldukları tespit edilmiştir.”

YURTLARA YERLEŞTİRİLDİLER

Valilik,  karantinayı ihlal eden 5 kişi hakkında, izolasyon tedbirlerini ihlal ettiklerinden dolayı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca gerekli idari işlem başlatıldığını ve izolasyon süresini tamamlamaları için yurtlara yerleştirildiklerini de duyurdu.

Cumartesi Karaman pazar Perşembe
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