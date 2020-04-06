Karantinadan kaçıp Rize’ye geldi: Pozitif olduğum söylenmedi bana

Edinilen bilgiye göre, K.E. isimli şahsa İstanbul’da corona virüsü testi pozitif çıkmasının ardından evinde karantinada kalması istendi.

Test sonucu pozitif çıkmasına rağmen evde kalmayarak taksi ile Rize’ye geldiği öğrenilen şahsın İstanbul’da olmadığı anlaşılınca güvenlik ekipleri harekete geçti.

BİR ÇOK AKRABASIYLA TEMASA GEÇMİŞ

Yapılan araştırmalar sonucunda Fındıklı ilçesindeki evinde olduğu anlaşılan K.E.’nin Rize’de bir çok akrabasıyla da temasa geçtiği öğrenildi. K.E.’nin geçtiği herkese test yapılacağı ve oturduğu binanın da karantinaya alındığı belirtildi.

Konunun basına yansımasının ardından K.E sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendini savundu. K.E. açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“EŞİMİN ÖLÜMÜ İLE TRAVMA YAŞADIM”

* Bu yaz eşimin mobilya mağazasında yüksekten düşerek hazin bir şekilde yaşamını yitirmesi sebebiyle, tüm aile bireyleri olarak ağır bir travma geçirdik. Bu üzüntü ve tansiyon hastası olmamın da etkisiyle İstanbul’daki evimde bayıldım.

* 112 Acil beni alıp hastaneye götürdü. Sabaha kadar müşahede altında kaldım. Beni hastaneden bir bulgu olmaması sebebi ile ilaç yazıp taburcu ettiler. 4-5 gün evimde kaldıktan sonra tekrardan hastaneye gittim ve yine 2 gün hastanede müşahede altında tutuldum.

* Taburcu edilmem sonrasında evime geldim. Eşimi kaybetmem ve yaşamış oluğum bu durumlardan dolayı psikolojik travma yaşadım. Bu nedenden memleketime gitmek istedim.

“POZİTİF OLDUĞUM SÖYLENMEDİ BANA”

* Ayrıca, 31.03.2020 tarihinde eşimin vefatı ile alakalı mahkemeye de katılmak istedim, ancak ben buraya geldikten çok sonra tüm duruşmalardan iptal edilmiştir.

* Hastanede kaldığım süre zarfında şahsıma ‘Pozitif’ olduğuma dair herhangi bir bilgi aktarımında bulunmamışlardır.

* 17 gün sonra Rize/Fındıklı ilçesindeki evime Polis ekipleri gelip ‘Pozitif’ olduğumu söyledi.

* Pozitif olduğumu bilsem, oğullarım ve gelinimi ile birlikte arabayla seyahat edip, hem kendimin hem de onların hayatlarını tehlikeye atar mıydım ? Bilinçli bir insan olduğum kanaatindeyim, tüm çevrem de beni bu şekilde bilir. (İHA)

