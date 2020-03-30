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Karantinaya alınan köyde skandal iddia: Akrabalarının yanına gittiler

Çanakkale'nin Çan ilçesi'ne bağlı Maltepe köyü, corona virüsü tedbirleri kapsamında saat 22.00 itibariyle karantina altına alınmıştı. 18.00'da açıklanan kararın önceden anons ile köyde duyurulması üzerine bazı ailelerin il ve ilçe merkezlerinde yaşayan akrabalarının yanına gittiği ileri sürüldü.

Mehmet ANDAÇ / Çanakkale
00:34 -
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Edinilen bilgilere göre, Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yaşayan birçok aile yakın zamanda umre ziyareti gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ise Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü (Covid-19) gerekçesi ile Maltepe köyü saat 22.00 itibariyle karantinaya alındı.

KÖYDE SADECE 3-5 AİLENİN KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kararın karantinadan önce, saat 18.00’da köy meydanında anons ile duyurulması sebebiyle, birçok ailenin Çanakkale ve Çan’da yaşayan akrabalarının yanına gittiği ileri sürüldü. Yaklaşık 370 nüfuslu köyde sadece 3-5 ailenin kaldığı öğrenildi.

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Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok vatandaş önlem alındığı iddiasıyla yetkililere tepki gösterdi.

Yetkililerden iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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Son güncelleme: 00:50 30.03.2020
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