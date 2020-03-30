Karantinaya alınan köyde skandal iddia: Akrabalarının yanına gittiler

Edinilen bilgilere göre, Çan ilçesine bağlı Maltepe köyünde yaşayan birçok aile yakın zamanda umre ziyareti gerçekleştirdi.

Akşam saatlerinde ise Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından corona virüsü (Covid-19) gerekçesi ile Maltepe köyü saat 22.00 itibariyle karantinaya alındı.

KÖYDE SADECE 3-5 AİLENİN KALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Kararın karantinadan önce, saat 18.00’da köy meydanında anons ile duyurulması sebebiyle, birçok ailenin Çanakkale ve Çan’da yaşayan akrabalarının yanına gittiği ileri sürüldü. Yaklaşık 370 nüfuslu köyde sadece 3-5 ailenin kaldığı öğrenildi.

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Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından birçok vatandaş önlem alındığı iddiasıyla yetkililere tepki gösterdi.

Yetkililerden iddialar hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.