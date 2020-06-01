Karantinaya alınan mahallede vaka sayısı 56’ya yükseldi

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesi’nde bir kişide corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine filyasyon ekipleri mahallede yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test gerçekleştirdi.

Yapılan testler sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 56 kişide daha virüs tespit edildi. İncelemenin ardından mahalle jandarma ekipleri tarafından karantinaya alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

GİRİŞ KARANTİNA ŞARTIYLA, ÇIKIŞ YASAK

Mahalle girişlerine tabelalar asıldı, çıkış yapmak isteyenler jandarma ekipleri tarafından geri çevrildi. Mahalleye girmek isteyenler ise 14 gün karantinada kalacaklarını kabul ederek giriş yaptı. (İHA)