Karantinaya alınan mahalleyle ilgili yürek yakan detay

Van- Bahçesaray karayolundaki 5 Şubat’taki ikinci çığ faciasında şehit olan 37 kişinden 8’inin acısı, karantinaya alınan Çatak’ın Alacayer mahallesine düşmüştü. Karantinaya alınan Alacayer’e bağlı Çemik mezrasından da 5 şehit son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Çığ faciası şehitleri Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan’ın cenazeleri Alacayer Mahallesi’nde, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş’ın cenazeleri ise Alacayer Mahallesi’nin Çemik Mezrası’nda toprağa verilmişti.

ÇIĞ FACİASI

Van- Bahçesaray karayolunda çığ meydana gelmiş ve olay yerine giden kurtarma ekibinin üzerine de ikinci çığ düşmüştü. İlk olayda 5 ikinci çığda ise 37 kişi şehit olmuştu.

VAN’DA KARANTİNA

Van'da Başkale ilçesi Esenyamaç ve Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantina altında.