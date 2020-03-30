Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karantinaya alınan mahalleyle ilgili yürek yakan detay

Van'da karantinaya alınan Çatak İlçesi'ndeki Alacayer Mahallesi ve Çemik mezrasıyla ilgili o detay yürek yaktı. Van'da yaşanan 5 Şubat'taki ikinci çığ faciasında şehit olan 37 kişiden 8'inin acısı Alacayer'e düşmüştü. Karantinadaki Alacayer'e bağlı Çemik mezrasından da beş şehidimiz son yolculuğunu uğurlanmıştı.

Sozcu.com.tr
12:06 -
Haberler Gündem
Karantinaya alınan mahalleyle ilgili yürek yakan detay

Van- Bahçesaray karayolundaki 5 Şubat’taki ikinci çığ faciasında şehit olan 37 kişinden 8’inin acısı, karantinaya alınan Çatak’ın Alacayer mahallesine düşmüştü. Karantinaya alınan Alacayer’e bağlı Çemik mezrasından da 5 şehit son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Çığ faciası şehitleri Tahsin Karan, Nimet İnçamur, Hekim Kazgan’ın cenazeleri Alacayer Mahallesi’nde, Mehmet Esen, Nimettulah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Metin Mantaş’ın cenazeleri ise Alacayer Mahallesi’nin Çemik Mezrası’nda toprağa verilmişti.

ÇIĞ FACİASI

Van- Bahçesaray karayolunda çığ meydana gelmiş ve olay yerine giden kurtarma ekibinin üzerine de ikinci çığ düşmüştü. İlk olayda 5 ikinci çığda ise 37 kişi şehit olmuştu.

VAN’DA KARANTİNA

Van'da Başkale ilçesi Esenyamaç ve Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, Çaldıran ilçesi Han Mahallesi, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi ile Çatak ilçesi Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları karantina altında.

İLGİLİ HABERKarantina sayısı hızla artıyor... 13 şehre yükseldi... Van dikkat çektiKarantina sayısı hızla artıyor... 13 şehre yükseldi... Van dikkat çekti
Son güncelleme: 12:12 30.03.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more