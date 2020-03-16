Karantinaya alınanlar ‘ahır gibi’ diyerek isyan etmişti! Valilikten açıklama: Normale döndü

Medine'den Ankara'ya gelen umre yolcuları, dün Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Ankara ve Konya’daki 5 farklı öğrenci yurduna götürüldü. Ankara Gölbaşı’ndaki yurtlara götürülen ve 3 ayrı öğrenci yurduna yerleştirilen vatandaşların bir bölümü bulundukları yerden ve koşullara isyan etti.

Yurtların temizlik olmamasından ve gördükleri muameleden şikayetçi olan vatandalar “Bizi buraya apar topar getirdiler. Burada ne hemşire ne de doktor var. Burada karantina diye bir şey yok. Ahır burası ahır!” sözleriyle tepkilerini dile getirmişlerdi.

VALİLİK: NORMALE DÖNDÜ

Sosyal medyaya yansıyan ve haberlere konu olan şikayetlerle ilgili Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Valiliğin, Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Umreden ülkemize dönen vatandaşlarımızın karantina merkezine yoğun bir şekilde intikalleri nedeniyle ilk anda oluşan görüntülerin sosyal medyada iyi niyetten uzak bir biçimde ve sürekliymiş gibi yaygınlaştırılmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Ancak durum, görevlilerimizin yoğun gayretleriyle kısa zamanda normale döndürülmüş olup, misafirlerimize en iyi sağlık standartlarında hizmet verilmeye devam edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.



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