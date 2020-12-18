Karantinaya götürülen corona hastası araçtan kaçtı

Edinilen bilgiye göre, Keşan'da yaşayan T.A. isimli bir kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı. Durum üzerine Keşan İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şahsı Edirne il merkezinde bulunan KYK yurdunda izolasyona götürmek üzere evinden aldı.

Hastayı alan araç, bir başka corona virüsü hastasını daha almak üzere durduğu sırada T.A., oluşan karışıklıktan yararlanarak araçtan kaçtı.

Olayın haber verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, kaçan T.A.'yı kısa sürede yakaladı. Polisin yakaladığı corona hastası, sağlık ekiplerine teslim edilerek Edirne KYK yurduna yerleştirilirken T.A. hakkında ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçundan adli işlem başlatıldı. İHA