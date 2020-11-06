Karantinaya uymadığı için yurda yerleştirilen şahıs yurttan da kaçtı

Aydın Efeler’e bağlı Osmanyozgatlı Mahallesi yaşayan Faruk O. corona virüsü nedeniyle ailesi ile birlikte evinde karantinaya alındı.

Ekiplerin denetiminde evde olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen şahıs, yönetmelik gereği karantina kurallarına aykırı davrandığı için izolasyon sürecini tamamlaması için devlet yurduna yerleştirildi.

Akşam saatlerinde yurttan da firara ettiği belirlenen virüslü şahsın başkalarına virüs bulaştırmadan yakalanıp yeniden karantinaya alınması için polis ekipleri çalışma başlattı. (İHA)