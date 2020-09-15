Karantinayı deldi, sahilde “Ölmek istemiyorum” diye bağırıp ortalığı birbirine kattı

Antalya’da polisi alarma geçiren olay… Çocuğuyla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelen Dilek M. (31), yanındaki bavulda bulunan eşyaları 10.30 sıralarında etrafa saçmaya başladı.

Bu sırada, “Hastayım, ölmek istemiyorum” diye bağıran Dilek B., iddiaya göre etrafa tükürmeye başladı.

TEYAKKUZA GEÇİLDİ

Sahilde kısa süreli panik oluşurken cankurtaranlar maske takmayan kadını tatilcilerden uzak tutmaya çalıştı.

Polis, kayıtları incelediğinde, Dilek M.'nin 14 günlük ev izolasyon kaydının olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine kadının etrafında önlem alınıp, tatilciler alana yaklaştırılmadı. Belediye ekipleri de harekete geçerek kadının bulunduğu alanı dezenfekte etti.

İNSANLAR ÖLMESİN

Bu sırada yanındaki çocuğuna sarılıp sürekli “Allah'ım yeter artık. İnsanlar ölmesin ne olur” diye bağıran Dilek M. sakinleştirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OLAYI ANLATTI

Tatilcilerden Volkan Yılmaz olayı anlattı:

* Çocuğu yüzmek için denize bıraktı. Sonra gülmeye başladı. Eşyalarını açtı. Ölmek istemiyorum diye bağırıyordu. Sonra bağırarak ağlamaya başladı. Protesto eder gibi alkış tutuyordu. (İHA)