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Karantinayı ihlal etti, hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de karantina kuralını ihlal ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan işçi Ç.Ö., 1 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Güncellenme: 18:32, 11/11/2020
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Karantinayı ihlal etti, hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri’de corona virüsü testi pozitif çıkan kişinin temaslısı olduğu gerekçesiyle evinde karantinaya alınan Ç.Ö. karantinanın 8’inci gününde kuralı ihlal ederek, dışarıya çıktı.

Otomobiliyle polis kontrol noktasında yakalanan Ç.Ö. hakkında tutanak hazırlandı. Ardından da Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılarak, iddianame düzenlendi.

DAVA AÇILDI

Karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen Ç.Ö. hakkında, TCK’nın 195’inci maddesindeki, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Kayseri 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianame sonrası Ç.Ö., ilk kez hakim karşısına çıktı. Karantinaya alınan evin babasına ait olduğunu söyleyen Ç.Ö., “Düğünüm olduğu için, gerekli eşyalar ve hazırlıklar için mecburen çıkmam gerekti. Mümkünse beraatını istiyorum” dedi.

Mahkeme hakimi sanık Ç.Ö.’yü, TCK’nın 195’inci maddesindeki, ‘bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma’ suçundan 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Hakim, sanık hakkında ‘iyi hal’ indirimi uygulayarak cezayı 1 ay 20 güne düşürdü ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA

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