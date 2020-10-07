Karayolları 170 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan Karayolları Genel Müdürlüğü personel alımı ilanına göre kurum, KPSS B puanına göre yapılacak sıralamayla personel alımları gerçekleştirecek. Personel alımı başvuruları 12 Ekim’e kadar devam edecek.

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

İLAN DETAYLARI DUYURULDU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” a göre Genel Müdürlüğümüz Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilecek 170 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.