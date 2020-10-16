Karayolları silmeye çalıştı, vatandaş set çekti!

Bolu'da, belediye tarafından TEM Otoyolu Batı Gişeleri girişi üzerindeki duvarlara yaptırılan devlet büyüklerine ait resimler Karayolları ekipleri tarafından sabaha karşı boyanmaya başladı.

Karayolları ekipleri, kavşağın dört girişinde bulunan Atatürk, İsmet İnönü, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’un resimlerinin olduğu bölümü kapattı. Yoldan geçenler, Türkeş ve Erbakan’ın resimlerinin boyayla kapatıldığını görerek belediye ve emniyet ekiplerine haber verdi.

VATANDAŞLAR SET ÇEKTİ

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir ile bazı siyasi partilerin yetkilileri olay yerine geldi. Bazı vatandaşlar resimlerin boyanmaması için set çekti. Bunun üzerine Karayolları ekipleri çalışmaları durdurdu. olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

CAM KAPLAMAYI KIRMIŞLAR

Olaya tepki gösteren Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, “Hiçbir siyaset gütmeden vefat etmiş devlet büyüklerimizin de resmi var. Zarar görmesin diye camla kaplama yaptırdık. Bize sormadan, tebligat yapmadan kırmışlar. Kime ne zararı var. Niye boyuyorlar anlamak mümkün değil” dedi.

TRAFİK KAZASINA SEBEP OLABİLİRMİŞ

Gece saatlerinde olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit ise şunları söyledi: Resimler, Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Karayolları’ndan izin alınmadan çizilmiş. Karayolunun güvenliğini tehlikeye düşürdüğü söylendi. Geçerken insanların dikkatini çekmek suretiyle trafik kazasına sebebiyet olabileceği düşünülmüş. Karayolları bir çalışma başlattı ama durduracağız. Konunun gerekli kurumlar tarafından gerekli işlemler yapılmak suretiyle çözülmesi yolunun deneyeceğiz. (İHA)