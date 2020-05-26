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Kardak’ta gerginlik! Yunan botu, Türkleri görünce geri döndü

Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıklarına yaklaşmaya çalışan Yunan sahil güvenlik botu kısa süreli gerginliğe neden oldu. Kardak bölgesinde üç Türk sahil güvenlik botu olduğunu gören Yunan sahil güvenliği geri dönmek zorunda kaldı.

Yaşar ANTER
19:47 -
Haberler Gündem
Kardak’ta gerginlik! Yunan botu, Türkleri görünce geri döndü

Muğla'nın Bodrum’a 3,5 mil uzaklıktaki Kardak kayalıklarında bugün saat 14.00 sıralarında hareketli anlar yaşandı. Kilimli (Kalimnos) adasından ayrılan Yunan sahil güvenlik botu, Kardak kayalıklarına doğru hareket etti.

TÜRK SAHİL GÜVENLİĞİNİ GÖRÜNCE GERİ DÖNDÜ

Yunan botunun kayalıklara doğru 1,5 mil yaklaşması üzerine yan yana duran iki Türk sahil güvenlik botundaki subaylar, Yunan botlarını izlemeye başladı. Bunun üzerine Yunan botu geri dönmek zorunda kaldı. Bir Türk sahil güvenlik botunun ise kayalıklara 10 -20 metre mesafede durduğu görüldü.

BÖLGEDE BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Yunan sahil güvenlik botunun yaklaşık bir saat Kilimli Adası önlerinde bekledikten sonra saat 17.00 sıralarında ada limanına geri döndüğü görüldü. Bölgede üç Türk sahil güvenlik botunun bekleyişleri sürüyor.

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bodrum Muğla
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