‘Kardeşi kasten öldürme’ suçundan 20 yıl hapis

Fahrettin ÖZTÜRK / SÖZCÜ

İstanbul Bağcılar'da 10 Mayıs 2019'da miras anlaşmazlığı yaşadıkları iddia edilen kardeşler arasında aracın içinde çıkan tartışma sonucu ağabey İsmail Taban, kardeşi Behzat Taban'ın kafasına taşla vurarak öldürdükten sonra, Çatalca'da aracı yakarak olay yerinden kaçmıştı.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuklu sanık İsmail Taban Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada maktul Behzat Taban'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu.

“BÖYLE BİR CİNAYETİ TEK BAŞINA İŞLEMİŞ OLAMAZ”

Aile avukatı yaptığı savunmada, “sanığın böyle bir cinayeti tek başına işlemiş olması yaşı itibarıyla mümkün gözükmüyor. Sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesini talep ediyoruz. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz.” dedi.

SAVCI ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ İSTEDİ

Savcı ilk mütalaasında İsmail Taban hakkında ‘haksız tahrik altında kardeşini kasten öldürme’ ve aracı yakması sebebiyle ‘nitelikli mala zarar verme’ suçlarından 30 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti. Sanığın, mahkemede sürekli pişman olduğunu beyan etmesi üzerine savcı, sanık hakkında ‘etkin pişmanlık' hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

“DİNİ BÜTÜN VE AĞABEYİ OLUR”

Sanık avukatı yaptığı savunmada, “müvekkilim çok ileri bir yaştadır. Bu cinayet için fazladan enerji harcaması gerekir. Ayrıca dini bütün biri ve maktulün abisidir. Ortada kasten öldürme söz konusu değildir. Beraatini talep ederim” dedi.

“ÖZÜR DİLERİM TAKIM ELBİSEMİ GİYEMEDİM”

Sanık İsmail Taban, savunmasında “çok pişmanım. Keşke olmasaydı. Sizden de özür dilerim, hastaneden geldim o yüzden takım elbisemi giyemedim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık İsmail Taban hakkında ‘haksız tahrik' ve ‘iyi halden etkin pişmanlık' hükümlerini uygulayarak ‘kardeşi kasten öldürme' suçundan, neticeten 20 yıl hapis cezasına hükmetti.