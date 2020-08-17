Kardeşini öldüren ağabey kendini böyle savundu: Cinsel organını gösterip…

Olay, 24 Ekim 2019’da Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana geldi. HasanUlutaş, birlikte yaşadığı ağabeyi Tahir Ulutaş’ın evden taşınmasını istedi. Taşınmayı kabul etmeyen Tahir Ulutaş ile kardeşi arasında tartışma çıktı. Kardeşini pompalı tüfekle öldüren Tahir Ulutaş, cezaevine koyuldu.

Bursa 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında “altsoydan akrabayı öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Tahir Ulutaş’ın yargılanmasına başlandı.

Savunması alınan Tahir Ulutaş, “Hasan sürekli beni dövüyordu. Astım hastasıyım. İlaçlarımı saklıyordu. Olay günü cinsel organını çıkarıp, 2 bıçakla üzerime yürüyünce, beni öldürecek diye korktum. Rastgele ateş ettim. Öldürmek kastıyla hareket etmedim. Pişmanım, tahliyemi istiyorum” dedi.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Tahir Ulutaş’ın avukatı Abdulkadir Garaçoğlu da müvekkilinin meşru müdafaa kapsamında eylemde bulunduğunu savunarak, tahliye kararı verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, talepleri reddederek, duruşmayı erteledi. (DHA)