Kardeşinin ölümünden sorumlu tuttu, kurşun yağdırdı

Dün akşam Spil mahallesinde meydana gelen olay şu şekilde gelişti:

Evli ve 1 çocuk babası zabıta görevlisi Caner Güney (31), Hakan Coşkun’u (23) konuşmak için 6 ay önce kardeşinin öldürüldüğü tarlaya çağırdı. Burada Caner Güney, kardeşinin tuzağa düşürülerek öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Hakan Coşkun ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Caner Güney, yanında getirdiği tabancayla Hakan Coşkun’a 5 el ateş etti. Mermilerden 3’ü Coşkun’un başına, 1’i de göğüs bölümüne isabet etti.

Güney plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırılmak istenen Coşkun, yolda hayatını kaybetti. Coşkun’un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

Polis, Caner Güney’i yakalamak için çalışma başlattı. DHA