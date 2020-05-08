Karganın çıkardığı bu ses dinleyenleri şaşırttı!

Ataşehir Mahallesi'nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı.. Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.. İLGİLİ HABERAkbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı!. . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/karganin-cikardigi-bu-ses-dinleyenleri-sasirtti-5802765","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/karganin-cikardigi-bu-ses-dinleyenleri-sasirtti-5802765","pageType":"yazi","pageIdentifier":5802765,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"Gu00fcndem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"Karganu0131n u00e7u0131kardu0131u011fu0131 bu ses dinleyenleri u015fau015fu0131rttu0131!"});aip('newsArticle', {"identifier":5802765,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/karganin-cikardigi-bu-ses-dinleyenleri-sasirtti-5802765/","headline":"Karganu0131n u00e7u0131kardu0131u011fu0131 bu ses dinleyenleri u015fau015fu0131rttu0131!","articleBody":"","articleSection":"Gu00fcndem","keywords":"["Ata\\u015fehir","cep telefonu","Elaz\\u0131\\u011f","\\u0130stanbulkart","Kad\\u0131n","para"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/05/08/iecrop/karga-dha_16_9_1588956506.jpg","author":"Samet DEMu0130R","dateCreated":"2020-05-08 19:49:16","datePublished":"2020-05-08 19:49:16","dateModified":"2020-05-08 19:49:16","info":"{"seo_news":"false"}"});