Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Karganın çıkardığı bu ses dinleyenleri şaşırttı!

Elazığ'da, bir binanın çatısına konan karganın çıkardığı ses dikkat çekti.

19:49 -
Haberler Gündem

Ataşehir Mahallesi'nde bir binanın çatısına konan karganın ötüşü şaşırttı.

Çıkardığı sesle yoldan geçen vatandaşların dikkatini çeken karganın o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İLGİLİ HABERAkbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı!Akbiline yükleyeceği parayı kargaya kaptırdı!
Ataşehir cep telefonu Elazığ İstanbulkart Kadın para
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more