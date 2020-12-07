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‘Kargo bizden’ diyerek 82 kişiyi dolandırdılar

Gaziantep'te sahte sosyal medya hesapları üzerinden ucuz oto yedek parçası ilanları yayımlayan çete, 82 kişinin binlerce lirasını dolandırdı. Mağdurlara 'kargo bizden' diyerek güven veren 11 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Güncellenme: 11:33, 07/12/2020
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‘Kargo bizden’ diyerek 82 kişiyi dolandırdılar

Gaziantep’te aralarında bir kadının da bulunduğu 11 şüpheli sosyal medya siteleri üzerinden kurdukları sahte hesaplarla ucuz oto yedek parçası ilanları paylaşarak, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 82 vatandaşı dolandırdı.

Tuzaklarına düşürdükleri mağdurlara ‘kargo bizden' diyerek güven veren şüpheliler, kendilerine yapılan havalenin ardından kayıplara karıştı. Bekledikleri kargo gelmeyen mağdurlar iletişime geçtikleri numaraları aradıklarında ise dolandırıldıklarını fark etti.

41 ilde 82 kişiyi aynı yöntemle dolandıran 11 şüpheli, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından iki aylık teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. (İHA-DHA)

dolandırıcılık Emniyet Gaziantep Polis sosyal medya
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