Kargo firmasında çalışan 4 kişi karantinaya alındı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle ilgili yeni vaka haberleri gelmeye devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye çapında dağıtım yapan kargo şirketinin Ürgüp şubesinde çalışan 1 kişinin yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Kargo firmasında çalışan 1 kişinin Corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kargo firmasında çalışan 4 kişinin de kontrol amaçlı karantinaya alındığı öğrenildi.

BAKAN KOCA GÜNCEL VERİLERİ PAYLAŞMIŞTI

Türkiye’deki corona virüsü salgınıyla ilgili bugünkü verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamıştı. Yayımlanan son tabloya göre bugün 27 kişinin vefat etmesi sonucu can kaybı 4 bin 276 olmuştu. Vaka sayısı da 952 artarak 154 bin 500’e yükselmişti. İHA

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