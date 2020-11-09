Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadından iğrenç sözler

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi.

Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi.

HAKARET EDİP BARİYERİ KIRDI

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine “Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diyerek hakaret etti.

Öfkesi dinmeyen kadın, güvenlik görevlisini darp etikten sonra site girişindeki bariyeri de kırarak zarar verdi.

Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)