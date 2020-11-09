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Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadından iğrenç sözler

İstanbul Esenyurtta bir sitede oturan kadın, gelen kargosunun güvenlik görevlisi tarafından evine çıkarılmaması üzerine ortalığı birbirine kattı. Sitenin otopark giriş bariyerini de kıran kadın, darp ettiği güvenlik görevlisine ise, "Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin" diye hakaret etti.

Güncellenme: 09:25, 09/11/2020
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Kargo paketi kapısına çıkartılmayan kadından iğrenç sözler

Esenyurt İncirtepe Mahallesi’nde bulunan bir sitede yaşayan Necla A. isimli kadına bir kargo paketi geldi. Güvenlik görevlilerine teslim edilen kargo paketi, teslim alınması için Necla A.'ya haber verildi.

Evinde bulunan Necla A. ise güvenlik görevlisine paketi yukarıya çıkarmasını istedi. Ancak güvenlik görevlisi aşağıya inip güvenlik kulübesinden alması gerektiğini söyledi.

HAKARET EDİP BARİYERİ KIRDI

Aldığı olumsuz yanıt karşısında çılgına dönen kadın, aşağıya inerek güvenlik görevlisine “Bizim evin önünde çalışan bir köpeksin” diyerek hakaret etti.

Öfkesi dinmeyen kadın, güvenlik görevlisini darp etikten sonra site girişindeki bariyeri de kırarak zarar verdi.

Yaşanan bu olayların ardından site yönetimi polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı da karakola götürdü. Tüm yaşanan olaylar ise sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Darp Esenyurt Haber istanbul Kadın Polis
Yayınlanma Tarihi:09:24,
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