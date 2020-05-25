Kargolar bugün çalışıyor mu? Bayramın ikinci günü kargolar açık mı?

Corona virüsü salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağında kargo kuryeleri çalışmaya devam ediyor. Hatta, kargolara talep ciddi şekilde arttı. Geçtiğimiz günlerde MNG Kargo, Aras Kargo ve Yurtiçi Kargo yaptıkları açıklamalarla salgın nedeniyle aldıkları önlemleri açıkladı.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günler dahil olmak üzere kapatma kararı listesinde PTT ve kargolar yer almıyor ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.

Bayram günleri çalışma programı hakkında bir çok firma da çalışma saatleri konusunda bilgilendirme yapmadı.

KARGOLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

YURTİÇİ KARGO: Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam etmekte olup, 13.00-16.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerinde yapılmaktadır. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 16.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 13.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

MNG KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 08.30’dan 14.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 14.30’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

UPS KARGO: Hafta sonu cumartesi günleri 09.00’dan 15.00’a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.