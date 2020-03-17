Kargolar, PTT ve bankalar açık mı? Corona virüs sebebiyle nereler kapandı?

Salgın gündelik hayatı ciddi şekilde etkiledi ve vatandaşların uğrak yerlerinden olan birçok işletme kapatıldı. Peki bankalar, PTT ve kargolar çalışmaya devam edecek mi?

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kapatma kararı listesinde PTT ve kargolar yer almıyor ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 17 Mart tarihi itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bankaların şube, ATM ve internet sitelerinde herhangi bir kapatma bulunmuyor.