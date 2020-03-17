Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kargolar, PTT ve bankalar açık mı? Corona virüs sebebiyle nereler kapandı?

Corona virüs yayıldı ve tedbir için kafeler, kahvehaneler, nargile cafeler, internet cafeler, düğün salonları ve daha birçok alan kapalı hale getirildi. Peki kargolar, PTT ve bankalar çalışıyor mu?

10:40 -
Haberler Gündem
Kargolar, PTT ve bankalar açık mı? Corona virüs sebebiyle nereler kapandı?

Salgın gündelik hayatı ciddi şekilde etkiledi ve vatandaşların uğrak yerlerinden olan birçok işletme kapatıldı. Peki bankalar, PTT ve kargolar çalışmaya devam edecek mi?

PTT VE KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kapatma kararı listesinde PTT ve kargolar yer almıyor ancak virüsün yayılmasının devam etmesi halinde yeni açıklamalar gelebilir. PTT ve kargolar hizmet vermeye devam ediyor.

banka site:sozcu.com.tr ile ilgili görsel sonucu

BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 17 Mart tarihi itibariyle çalışmalarına devam ediyor. Bankaların şube, ATM ve internet sitelerinde herhangi bir kapatma bulunmuyor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more