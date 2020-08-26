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Karı – koca evlerinde ölü bulundu

 Gaziantep'te bir karı - koca evlerinde ölü bulundu. Ölü bulunan çiftin, intihar ederek yaşamlarına son verdikleri üzerinde duruluyor.

08:17 -
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Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi kırsal Sam Mahallesi’nde iddiaya göre, Hakan S. ile ismi öğrenilemeyen eşi, gün içinde bilinmeyen bir nedenden tartıştı.

Tartışmanın ardından evden ayrılan Hakan S., saatler sonra evine döndüğünde eşinin yaşamına son verdiğini öğrendi. Bunun üzerine Hakan S. de intihar etti.

Olayın ardından silah seslerini duyarak eve koşan mahalleli, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi. İntihar ederek yaşamlarına son veren karı kocanın bir de kız çocuklarının bulunduğu öğrenildi. (İHA)

Gaziantep intihar
Son güncelleme: 08:26 26.08.2020
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