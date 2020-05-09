Karısını öldürdü, ”Pişmanım” dedi

İnönü Mahallesi’nde dün meydana gelen olay şöyle gelişti:
Su tesisatçısı Fevzi Arbaç, eşi Münevver Arbaç ile tartışmaya başladı. Fevzi Arbaç tartışma sürerken de tabancasını alıp, eşine 2 el ateş etti. Göğsünden vurulan Münevver Arbaç, hayatını kaybetti. Polis ekipleri, Fevzi Arbaç’ı gözaltına aldı.
4 çocukları olan çiftin, kıskançlık nedeniyle sık sık tartıştıkları öne sürüldü.
”KAVGA ETTİK ÖLDÜRDÜM”
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fevzi Arbaç, bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarıldığı sırada gazetecilerin, “Eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna Arbaç, “Kavga ettik öldürdüm, pişmanım” yanıtını verdi. (DHA)