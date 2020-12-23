Karısını yalnız bırakan koca neden tazminat ödeyecek? Hukukçular anlattı…

Yargıtay, kocanın eşinin özel günlerinde yanında olmamasını, evine zaman ayırmamasını ve sürekli olarak işte olduğunu beyan etmesini manevi tazminat ödeme sebebi saydı.

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle mahkemeye başvuran kadın, eşinin hamilelik ve doğum sırasında onu yalnız bıraktığını, vaktinin çoğunu iş yerinde geçirdiğini ve kendisiyle ilgilenmediğini belirterek, maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. Tarafların boşanmasına karar veren Aile Mahkemesi, kadının tazminat taleplerini geri çevirince kadın kararı temyize götürdü.

Yargıtay ise, davalı kocanın vaktinin büyük bölümünü iş yerinde geçirdiğini ve evi ile eşine yeterince zaman ayırmadığını belirterek, tam kusurlu olduğuna karar verdi ve kocayı manevi tazminat cezası ödemeye mahkum etti.

‘KARŞILIKLI MUTLULUK YÜKÜMLÜLÜĞÜ’

Boşanma konusunda tecrübeli avukat, Altın Mimir, evliliğin dengeler üzerinde kurulu olduğunu ve örneğin konu işkolik olmaksa aşırı çalışmanın ailedeki eşin mutluluğunu sağlama yükümlülüğünü ortadan kaldırdığını kaydetti.

Pek çok boşanma davasında avukatlık yapan Mirmir günümüzde pek çok eşin ‘işteyim' bahanesi ile dışarıda kendilerine eşlerinden ayrı yeni bir hayat kurduklarını söylüyor. Mirmir, “Elbette eşlerin birbirlerine karşı mali destek sağlama, para kazanma ve ailenin istihdamını, sürdürülebilirliğini sağlama gibi yükümlülükleri de var ama en önemlisi aileyi, karşındaki eşi mutlu etmektir” diyor.

Eşlerin birbirlerinin yanında olma gibi bir hukuki yükümlülükleri de olduğunun altını çizen Mirmir, “Eşlerinin birbirinin iyi ve kötü gününde yanında olma, aile birliğinin, ailenin hukuki korunma altına alındığı günden beri var olan bir şey. Dolayısıyla, bu davranışlar boşanmada kusur sebebidir” ifadelerini kullanıyor.

‘PSİKOLOJİK ŞİDDETE KARŞI BİR KARAR’

Avukat Yusuf Ozan Çobanoğlu ise evlilik birliğinin tarafların belli konular üzerinde anlaşması ile kurulacağını söylüyor. Çobanoğlu birlik kurulmadan önce kimsenin ‘sana zaman ayırmayacağım' gibi bir yaklaşım içinde bulunmayacağını aktarıyor. Tecrübeli avukat boşanma davalarında kararların örf, adetler ve hakimlerin takdir yetkisine göre şekillendiğini söyleyerek, “Yargıtay'ın bu kararının kadınların yaşadıkları psikolojik şiddete karşı yerel mahkeme kararlarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum.Bu açıdan temennim mahkemelerin maddi ve manevi tazminatlarda da tatmin edici kararlara imza atmaları yönündedir” ifadelerini kullanıyor.

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‘KİŞİLİK HAKKI İHLAL EDİLEN TARAF LEHİNE MANEVİ TAZMİNAT’

Her boşanma davasının kendi içinde özel olduğunu ve dosya kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Avukat Elif Yazıcı söz konusu davada kadının manevi olarak yıprandığını ve tazminat hakkı doğduğunu ifade ediyor. Yazıcı, “Tazminat talep eden tarafın boşanmaya sebep olan vakıalar sebebi ile mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenmişse (maddi bir zarara uğramışsa), maddi tazminat talep edebilir.

Kişilik haklarına bir saldırı vuku bulmuş ise manevi tazminat talep edebilir (TMK md. 174). Yani boşanmaya sebep olan olaylar nedeni ile kişilik hakkı ihlal edilen taraf lehine manevi tazminata hükmedilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Yazıcı, Yargıtay'ın isabetli bir karar verdiğini vurgulayarak kocanın bu dava özelinde kusurlu olduğunu söyledi ve eşinin elem, keder, yaşama sevincindeki azalma, duygusal acılar karşılığında uğramış olduğu zararın uygun bir tazminatla karşılanması gerektiğini belirtti.

‘BİR KOCA EŞİNE ZAMAN AYIRMIYOR İSE…’



Avukat Sibel Engin de, evlilik birliğinin kurulmasındaki amaçlardan birinin de eşlerin iyi ve kötü günde birbirlerinin yanında olması gerektiğini belirterek her boşanma davasının kendi özelinde ele alınması gerektiğini söyledi. Engin eşin ‘çok çalıştığı’ için eve gelmediğini beyan etmesinin yanı sıra başka konuların da tazminat kararında rol oynadığını belirterek, “Kararın sadece bir kısmını alarak çok çalışma boşanma sebebidir diyemeyiz. Ancak bir eş, zamanını sadece işine veya 3. kişilere ayırıyor, ailesi ile vakit geçirmiyor, onlara destek olmuyor ise o takdirde bir evlilik birliğinden bahsedilmeyecek ve doğal olarak boşanma davası açma hakkı olacaktır. Diğer bir deyişle her konuyu kendi özelinde değerlendirmek doğru olacaktır” ifadelerini kullandı.