Karısının parmağını ısırarak kopardı 

Mimarsinan Mahallesi 133. Sokak'ta ikamet eden K.K. ve F.K. isimli karı kocanın kavgası kanlı bitti. Edinilen bilgilere göre, baba K.K. ile oğlu arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

“ISIRMADIM KAPIYA SIKIŞTI”

Anne F.K. araya girerek kavgayı sonlandırmak istedi ancak iddialara göre K.K. karısına da saldırdı. K.K., eşinin sağ elinin orta parmağını ısırarak kopardı.

YÜZÜNDE KAN İZLERİYLE KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İddiaları kabul etmeyen K.K. ise arbede sırasında eşinin parmağının kapıya sıkışması sonucunda koptuğunu ileri sürdü. Sağlık kontrolünün ardından ifadesi almak üzere karakola götürlen K.K.'nın yüzünde kan izleri olduğu görüldü. (İHA)