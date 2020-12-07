Karlı günler hafta ortasında geliyor! 7 Aralık hava durumu tahminleri

Kış yurdun birçok bölgesinde kendini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Bu hafta ortasından itibaren Kars, Ardahan, Bayburt, Sivas, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari’de kar yağışı bekleniyor. Doğu şehirlerimizde kar ve soğuk etkili olurken aynı günlerde Akdeniz kıyısında yer alan şehirlerimizde hava sıcaklığı 20 derece dolaylarında seyredecek.

BUGÜN SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Konya ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kars ve Iğdır çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların öğle saatlerinden sonra Muğla ve Antalya ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.