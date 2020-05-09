Karnındaki şişlik nedeniyle hastaneye gidince gerçek ortaya çıktı!

Denizli'de iki çocuk annesi 38 yaşındaki S.K'nın karnındaki şişkinlik nedeniyle özel bir hastaneye başvurdu. Hastanede muayene edilen S.K’nın karın bölgesinde 26 santimetre boyunda ve 20 kilo ağırlığında tümör, karaciğerinde ise 14 santimetrelik kitleye rastlandı.

Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, Op. Dr. Filiz Saylan, Prof. Dr. Burhan Kabay ile kadın hastalıkları ve doğum kliniği ekibinin katıldığı ameliyat sonrası 26 santimetre enindeki tümör ve 14 santimetrelik kitle başarı ile alındı.

“ZOR BİR AMELİYAT OLDU”

Ameliyat hakkında bilgi veren Doğum Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Soysal, bu tür ameliyatların çok zor olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

* Böbrek, idrar yolu ve ana toplardamar operasyon sırasında korundu. Tıp literatüründe bu boyut ve ağırlığa ulaşmış, geride tümör dokusu bırakılmadan başarılı bir şekilde tamamlanmış ender vakalardan biri oldu.

* Ameliyat sonrası takip ve tedavide de sorun yaşamadık. Hastamızı ameliyattan üç gün sonra taburcu ettik.

“KARNIM BİR HAFTADA ŞİŞTİ”

Evinde dinlenen S.K daha önce hastalığına ilişkin bir belirti yaşamadığını söyledi. S.K, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Zaman zaman ağrılarım oluyordu. En son doktora gittiğimde belli bir ağırlık hissetmiştim. Bunun dışında bir belirti yoktu. Corona virüsü nedeniyle evden dışarı da fazla çıkmadım.

* Son bir hafta içinde karnım iyice şişti. Çok hızlı gelişti. İlk başlarda kilo aldığımı düşünmüştüm. Yapılan tetkikler sonrasında tümör tespit edildi ve hemen ameliyat edildim.

* Şu anda iyiyim. Evimde dinleniyorum. Operasyonu yapan tüm hekim ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

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