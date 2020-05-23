Kars, Bitlis ve Batman bayram namazı saati 2020: Kars, Bitlis ve Batman’da kuşluk (duha) namazı saat kaçta?

Ramazan bayramınız şimdiden mübarek olsun. Milyonlarca mümin bayram namazının ardından bayram sevincini sevdikleriyle paylaşacak. Vatandaşlar yaşadıkları ilde bayram namazı saatini merak ediyor. Peki Kars, Bitlis ve Batman bayram namazı saat kaçta? İşte il il bayram namazı saatleri…

KARS BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kars’ta bayram namazı 24 Mayıs 2020 Pazar günü saat 05:18‘de kılınacak.

BİTLİS BAYRAM NAMAZI VAKTİ NE ZAMAN?

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Bitlis’te bayram namazı 05:26‘da kılınacak.

BATMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.Günüdür. Batman bayram namazı 05:32‘da kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.



RAMAZAN BAYRAMINDA YAPILABİLECEK İBADETLER

Ramazan Bayramı'nda erken kalkmak, güzel kokular sürmek, güzel giyinmek ve misvak ile dişleri temizlemek, keza gusletmek, Bayramı en güzel değerlendirme şekillerindendir.

Eş, dost, akraba ve komşu ziyaretleri yapmak. Mü'minler arasında kardeşlik bağını güçlendirmek.

Yaşlıları ziyaret etmek ve onların elini öpmek de bayramın önemli yanlarındandır. Ayrıca Mü'minler arası sohbeler düzenlemek de bayramı dolu geçirme yöntemlerindendir.

Küs olan Müslümanların barışması veya barıştırmaya vesile olunması da bayramı güzel geçirme yöntemlerindendir.

Vakit Namazları kaçırmamak, isteğe bağlı nafile namazlar kılmak ve Kur'an-ı Kerim okumak da bayramda yapılabilecek ibadetlerdendir.